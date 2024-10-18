المرأه صحة و عافية

طريقة عمل البسبوسة المحشية بالقشطة العربي

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر الحلويات الشرقية من أكثر الحلويات طلباً وذلك لسهولة تحضيرها ومذاقها الحلو

المقادير اللازمة

للبسبوسة
3 كوب سميد ناعم
3 عبوة زبادي
نصف كوب حليب
نصف كوب سمن
نصف كوب سيرب
كوب ونصف سكر أبيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع كوب جوز هند

للقشطة العربي
2 كوب حليب
2 عبوة قشطة
4 ملعقة كبيرة نشا الذرة

للسيرب
2 كوب سكر
كوب ماء
عصير حبة ليمون

طريقة العمل

السيرب
تضاف المقادير بقدر علي النار لمدة 10 دقائق
ثم ترفع وتترك لتبرد

البسبوسة
يقلب السميد مع جوز الهند والفانيليا والسكر
يضاف له الزبادي ويفرك جيدا باليد حتي يتشرب السميد الزبادي
يضاف لهم الحليب والسيرب والسمن وتقلب 10 دقائق جيداً
في صينية مدهونة سمنة
يضاف نصف خليط البسبوسة
تترك قليلا دون ان تغطي حتي تتكون قشرة
ونقوم في تلك الاثناء بتحضير القشطة

القشطة
يقلب الحليب والسكر والنشا
يرفع علي النار مع استمرار التحريك حتي نحصل علي قوام كثيف
يرفع عن النار
تضاف له القشطة ويقلب جيدا حتي يتجانس
تصب القشطة بعد ان تبرد اعلي البسبوسة بالصينية
تغطي بنصف كمية البسبوسة الاخري
تخبز بفرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج من الفرن وتسقي بالسيرب
ثم تترك لتبرد وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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