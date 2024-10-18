طريقة عمل البسبوسة المحشية بالقشطة العربي

تعتبر الحلويات الشرقية من أكثر الحلويات طلباً وذلك لسهولة تحضيرها ومذاقها الحلو

المقادير اللازمة

للبسبوسة

3 كوب سميد ناعم

3 عبوة زبادي

نصف كوب حليب

نصف كوب سمن

نصف كوب سيرب

كوب ونصف سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع كوب جوز هند

للقشطة العربي

2 كوب حليب

2 عبوة قشطة

4 ملعقة كبيرة نشا الذرة

للسيرب

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير حبة ليمون

طريقة العمل

السيرب

تضاف المقادير بقدر علي النار لمدة 10 دقائق

ثم ترفع وتترك لتبرد

البسبوسة

يقلب السميد مع جوز الهند والفانيليا والسكر

يضاف له الزبادي ويفرك جيدا باليد حتي يتشرب السميد الزبادي

يضاف لهم الحليب والسيرب والسمن وتقلب 10 دقائق جيداً

في صينية مدهونة سمنة

يضاف نصف خليط البسبوسة

تترك قليلا دون ان تغطي حتي تتكون قشرة

ونقوم في تلك الاثناء بتحضير القشطة

القشطة

يقلب الحليب والسكر والنشا

يرفع علي النار مع استمرار التحريك حتي نحصل علي قوام كثيف

يرفع عن النار

تضاف له القشطة ويقلب جيدا حتي يتجانس

تصب القشطة بعد ان تبرد اعلي البسبوسة بالصينية

تغطي بنصف كمية البسبوسة الاخري

تخبز بفرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج من الفرن وتسقي بالسيرب

ثم تترك لتبرد وتقدم