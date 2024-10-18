طريقة عمل أرز بلحم الغنم

تناول لحم الضان يزود الجسم بالسيلينيوم الذي له تأثير مضاد للأكسدة وغيرها من الفوائد

المقادير اللازمة

كمية من لحم الغنم

كيلو ارز بسمتي منقوع ومصفي

ملح وفلفل

حبة بصل مفروم

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بودرة الزعفران مذوبة في زيت

حب هيل، لومي، ورق غار، دارسين، قرنفل، خولنجان

زيت زيتون وسمن

ماء

فلفل حار حسب الرغبة

طريقة العمل

يذوب السمن مع زيت الزيتون

يضاف له اللحم والبهارات الصحيحة والبصل والفلفل الحار ويقلب حتي يتغير لون اللحم

يضاف للحم الماء والفلفل الاسود ويترك يغلي حتي ينضج اللحم

يرفع اللحم من النار ويصفي المرق

يرص اللحم في صينية

يدهن بخليط بودرة الزعفران ويرش بالملح ويوضع بالفرن

نضع في المرق الكركم والمتبقي من بودرة الزعفران وملح والارز ويترك حتي يغلي ويتشرب الارز المرق

ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

ثم يغرف الارز ويضاف له اللحم ويقدم