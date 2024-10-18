المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أرز بلحم الغنم

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تناول لحم الضان يزود الجسم بالسيلينيوم الذي له تأثير مضاد للأكسدة وغيرها من الفوائد

المقادير اللازمة

كمية من لحم الغنم
كيلو ارز بسمتي منقوع ومصفي
ملح وفلفل
حبة بصل مفروم
ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة بودرة الزعفران مذوبة في زيت
حب هيل، لومي، ورق غار، دارسين، قرنفل، خولنجان
زيت زيتون وسمن
ماء
فلفل حار حسب الرغبة

طريقة العمل

يذوب السمن مع زيت الزيتون
يضاف له اللحم والبهارات الصحيحة والبصل والفلفل الحار ويقلب حتي يتغير لون اللحم
يضاف للحم الماء والفلفل الاسود ويترك يغلي حتي ينضج اللحم
يرفع اللحم من النار ويصفي المرق
يرص اللحم في صينية
يدهن بخليط بودرة الزعفران ويرش بالملح ويوضع بالفرن
نضع في المرق الكركم والمتبقي من بودرة الزعفران وملح والارز ويترك حتي يغلي ويتشرب الارز المرق
ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
ثم يغرف الارز ويضاف له اللحم ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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