وسط حضور إعلامي محلي وعالمي كبير| رابطة المقاتلين المحترفين تعقد مؤتمر “معركة العمالقة” في الرياض

9 معارك حامية الوطيس تجمع نخبة المقاتلين في العالم

الأسطورة فرانسيس نغانو أو رينان فيريرا.. من سيتوج بلقب بطولة السوبر

الرياض- هاني البشر

عقدت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساء اليوم مؤتمراً صحفياً وسط حضور إعلامي محلي وعالمي كبير في “ميادين – الدرعية” بالرياض، للكشف عن “معركة العمالقة” التي تنطلق مساء السبت في الرياض، في حدث هو الأكبر والأضخم في تاريخ الفنون القتالية المختلطة لمنظمة المقاتلين المحترفين، في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيجمع أساطير اللعبة من المقاتلين والملاكمين.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين بيتر موراي: “لقد كان أسبوعاً لا يصدق ونحن نستعد لأكبر حدث بفنون القتال المختلطة لهذا العام مع “معركة العمالقة” التي تجمع نخبة المقاتلين في العالم بالرياض”.

وأضاف موراي: سنستضيف يوم 29 نوفمبر، حدثاً ضخماً في الرياض نهائي بطولة رابطة المقاتلين المحترفين، من خلال ست معارك وستة أحزمة وستة ملايين دولار وستكون واحدة من أغنى الليالي في تاريخ فنون القتال المختلطة.

وتوجه موراي بالشكر الخاص للشركاء في وزارة الرياضة السعودية، والاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة، والشركاء في “سراج” لجعل هذا الحدث ممكناً.

بدوره قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة عبد الله الهزاع: نحن متحمسون جداً لاستضافة حدث مذهل مثل “معركة العمالقة”، وأتوجه بالشكر لوزارة الرياضة على تنظيم هذا الحدث الضخم، كما أشكر جميع المقاتلين وأتمنى لهم التوفيق في تقديم ما هو متوقع منهم بأعلى المعايير وبأعلى مستوى وأعلى عيار يمكنهم تقديمه.

وستشهد البطولة تسع معارك حامية الوطيس وفي الحدث الرئيسي ستكون هناك مواجهة بين نجم الفنون القتالية المختلطة (MMA) وأسطورة الوزن الثقيل فرانسيس نغانو، الذي سيعود إلى القفص لمواجهة بطل الوزن الثقيل في PFL لعام 2023، البرازيلي رينان “بروبيليما” فيريرا، وذلك للمنافسة على لقب بطولة السوبر الجديد للرابطة.

وقال نغانو: “أحترم قدرات منافسي، وسأواجه فيريرا في ليلة السبت وهو لا يقوض قوتي في اللكمات، أعلم أن لديّ 25 دقيقة لذلك سأضع خطتي للعبة في تلك الدقائق وأفوز في النزال وعليه أن يكون مستعداً”.

وحول ما إذا كان يخطط للفوز بالضربة القاضية أوضح نغانو أنه سيقاتل بشكل استراتيجي ووفقاً لسير النزال، مبيناً أنه لم يخطط خلال مسيرته للتغلب على منافسيه بالضربة القاضية، وأنه في المرات التي حدث ذلك كان بالصدفة ودون تخطيط.

من جهته أشار فيريرا إلى أنه كانت لديه ونغانو مسيرة مهنية رائعة للوصول إلى ما هما عليه الآن، وأنه متحمس جداً لمواجهة أحد أقوى الرجال في العالم، وقال: بالتأكيد نحن مقاتلان كاملان ويمكننا الضرب والمصارعة أيضاً، وأنا مستعد للقتال كيفما كان النزال، ويمكن للجماهير أن تتوقع نزالاً رائعاً.

وأضاف فيريرا: “من الرائع أن نرى الدعم الذي تقدمه السعودية لتوفير فرص لا تصدق لمثل هذه الأحداث المذهلة، وهذه هي المرة الثانية لي هنا في الرياض التي أحبها، وأعتقد أنها فرصة رائعة لجميع المقاتلين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث”.

أما المقاتلة البرازيلية كريس سايبورغ فأعربت عن سعادتها بوجودها في الرياض، موضحة أنّ لديها ومنافستها لاريسا باتشيكو الكثير من أوجه التشابه في مسيرتهما المهنية، وأنها قدمت الكثير في هذه الرياضة وتسعى دائماً لتحسين مستواها.

وقالت: أنا مستعدة لمواجهة لاريسا وجاهزة لخوض هذه المعركة، ولست خائفة من تلقي اللكمات لأنني أحب القتال العنيف والجميع يعرف عني ذلك، لدي ثلاث معارك متبقية هنا، وأطلب من معجبي أن يأتوا لمشاهدة هذه المعارك، وسأقاتل من أجل الحزام وسيكون الأمر مذهلاً.

المقاتلة لاريسا باتشيكو بيّنت أنّ النزال مع كريس هي المعركة التي أرادتها بعد أن استعدت لها منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه إذا أراد الرياضي أن يصبح أسطورة فعليه أن يهزم أسطورة.

وقالت: حققت إنجازات بالفعل، لكن الناس يعاملونني بشكل مختلف، إنهم يفهمون بالفعل ما أنا عليه في هذه الرياضة، لكن بالتأكيد الفوز على سايبورغ سيضعني في حالة مختلفة وموقف مختلف في مسيرتي المهنية.

من جانبه تحدث جوني إيبلين عن فوزه على فابيان إدواردز في عام 2023 بالضربة القاضية بالقول: كل شيء يعتمد على الواقع وليس على ماذا لو، فإذا اعتمد الرياضي على ماذا لو فسيكون العالم غريباً حقاً، فالأمر كله يتعلق بما حدث بالفعل، وقد هزمته بالضربة القاضية في المرة الأخيرة.

وأضاف: في كل مرة أقاتل فيها توجد دائماً فرصة لإظهار نفسي، وأن أكون في دائرة الضوء، ومساء السبت سأبحث فقط عن القيام بعملي والاستمتاع هناك، هذا هو الشيء الوحيد الذي أحب القيام به حقاً.

بدوره اعتبر إدواردز أنه يحتاج فقط إلى التأكد من أنه لا يرتكب أي أخطاء، وأن يكون في أفضل حالاته ليرفع يده منتصراً على إيبلين.

بطل العالم السابق لوزن الريشة إيه جيه ماكي أوضح أن عينه دائماً على الذهب، وأنه يتمنى دائماً أن يصبح بطلًا وهذا هو الوقت المناسب مرة أخرى.

وقال ماكي: كنت في الجحيم وعدت في هذه اللعبة القتالية، وعندما تأتي ليلة السبت لا أرى بول هيوز يقف في طريقي، سأذهب إلى هناك وأفعل ما أستطيع فعله، ولست مركزاً على أي شيء سيفعله، وسأقوم بالتركيز فقط على ما يجب علي القيام به لتحقيق الفوز.

من جهته اعترف بول هيوز أنّ ماكي مقاتل خطير للغاية وأنه يكن له احتراماً كبيراً وينبغي على من يواجهه أن يكون في أفضل حالاته، لكنه أشار إلى أن ماكي لم يواجه أي شخص مثله.

وقال هيوز: أنا من النوع الذي يحب إنهاء المباريات ولدي شغف للقتال، وأعتقد أنني أثبتت ذلك طوال مسيرتي المهنية، حيث وجهت ضربات قاضية بكلتا يدي، وأخرى بالمرفقين وبالركبتين وبالرأس، لذا فأنا مستعد لأي شيء وسأفوز عليه بالضربة القاضية.