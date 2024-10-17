الرياضة

الشمري ينتزع ذهب الشطرنج في الألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع الآخر / 1446 هـ      17 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج جراح الشمري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج ، الفائزين والفائزات في منافسات الشطرنج التي اختتمت اليوم الخميس في الصالة الرياضية، بنادي الرياض، ضمن دورة الالعاب السعودية في نسختها الثالثة 2024.

وحقق هشام عبدالرحمن المركز الاول والميدالية الذهبية (للرجال)، وحصل احمد السمهوري، على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لأحمد عبدالله الرحيلي.

وانتزعت آلاء جمال، الميدالية الذهبية، (للسيدات) وأحرزت هالة حسن، الميدالية الفضية، فيما نالت أديم الدوسري الميدالية البرونزية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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