الشمري ينتزع ذهب الشطرنج في الألعاب السعودية

توج جراح الشمري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج ، الفائزين والفائزات في منافسات الشطرنج التي اختتمت اليوم الخميس في الصالة الرياضية، بنادي الرياض، ضمن دورة الالعاب السعودية في نسختها الثالثة 2024.
وحقق هشام عبدالرحمن المركز الاول والميدالية الذهبية (للرجال)، وحصل احمد السمهوري، على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لأحمد عبدالله الرحيلي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م