الأخيره

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تضم متهمين ينتمون لعدة وزارات

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1446 هـ      16 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض وتفكيكها، بناء على ما توافر لدى الجهة المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والقبض على (21) متهمًا، بينهم (16) متهمًا من منسوبي وزارات (الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 وتنوعت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم.

 ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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