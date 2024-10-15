في تصفيات مونديال 2026| المنتخب الوطني يتعادل مع البحرين سلبيًا

تعادل المنتخب الوطني مع نظيره البحريني بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
قدم الأخضر السعودي أداء طيبًا في الشوط، وأضاع سالم الدوسري ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفار.
وفي الشوط الثاني، ضغط الأخضر بقوة لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى.
بتلك النتيجة، رفع الأخضر السعودي، والأحمر البحريني رصيدهما إلى النقطة الخامسة، ليحل الأخضر ثالث المجموعة خلف أستراليا الوصيف بـ 5 نقاط، ولكن بفارق الأهداف، فيما حل البحرين رابعًا بفارق الأهداف أيضًا.
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