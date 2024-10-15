“عِلم” و”سي براين” تُوقّعان اتفاقية تعاون مشترك لتطوير الأعمال وتعزيز الشراكات الرّقمية

دبي – البلاد

أبرمت شركة “عِلم”، رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “سي براين” (cBrain) المتخصِّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية والقطاع العام على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير فرص الأعمال والنّمو في مجال تقديم وتصميم الخدمات الرّقميّة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتكاملة الّتي تمتلكانها الشّركتَين في سوق خِدمات تقنية المعلومات.

وقَّع الاتفاقية كلاً من: الأمين الحازمي، الرئيس التنفيذي للحلول المتكاملة في شركة “عِلم”، وبير تيجس كنودسن، الرئيس التنفيذي لشركة “سي براين”، وذلك على هامش فعاليات معرض “جَيتِكس جلوبال” 2024 المُنعقد في إمارة دبي بين 14 و18 أكتوبر الجاري.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في إطلاق المنتجات الرقمية وخدمات الاستشارات الاحترافيّة، والاستفادة من خبرات الطرفين في تعزيز علاقات وقنوات التواصل مع الجهات من القطاعين العام والخاص.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال ماجد بن سعد العريفي، المتحدِّث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في “عِلم”: “نثمِّن التعاون الجديد مع “سي براين”، كأحد الشراكات الفعَّالة التي ستعزز آفاق التعاون المشترك، وترتقي بعمليات تبادل الخبرات بيننا، بما يسهم في تطوير وإطلاق خدمات ومنتجات وحلول رقمية متكاملة ورائدة مستقبلاً تخدم مجتمع الأعمال من عملائنا. ونسعى في “عِلم” الى تطوير قاعدة شراكاتنا الاستراتيجية باستمرار، واستثمارها في ابتكار منتجات رقمية جديدة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية المتقدمة، التي نعزز من خلالها سجِل “عِلم” الرائد في سوق خِدمات تقنية المعلومات السعودية، وندعم تقديم الخدمات والحلول الرقمية الآمنة والإبداعية إلى عملائنا من القطاعين الحكومي والخاص.”

وأضاف: “وبدورنا نُثمِّن التعاون الجديد مع “سي براين”، كأحد الشراكات الفعالة التي ستعزِّز آفاق التعاون المشترك، وترتقي بعمليات تبادل الخُبرات بيننا، بما يُسهم في تطوير وإطلاق خِدمات ومنتجات وحلول رقميّة مُتكاملة ورائدة مستقبلاً تخدم مجتمع الأعمال من عملائنا”.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ شركة “عِلم” تُعدّ من شركات خدمات تقنية المعلومات الرائدة والتي تتمتع بخبرة واسعة في تقديم خدمات إلكترونية آمنة، ومنتجات وحلول رقمية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، مكَّنتها من أن تحتل مكاناً فريداً ضمن سوق التقنية السعودية.