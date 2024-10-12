طريقة عمل بسكويت الزبدة المغطي بالشوكولاتة

طريقة عمل بسكويت الزبدة الغني والمغطي بكريمة الشوكولاتة
المقادير اللازمة
أولاً للبسكويت
500 جرام من الزبدة الخاصة بالحلويات
كيلو جرام من الطحين الأبيض الفاخر الخاص بالبسكويت
5 جرام من الملح
400 جرام من السكر البودرة
4 حبة من البيض الطازج
10 جرام من الفانيليا
ثانياً لتغطية الشوكولاتة
400 جرام من الشوكولاتة بالحليب
300 ملل من الكريمة
طريقة العمل
نقوم أولاً بعمل البسكويت
فى وعاء عميق بلاستيك نقوم بخفق السكر مع الزبدة حتى يصبح المزيج ناعماً كالكريمة
يضاف له البيض الواحدة تلو الأخرى ويخفق
نضيف الفانيليا للمزيج وتخفق جيداً
نضيف الملح للطحين ويقلب
ثم يضاف الطحين لخليط الزبدة ويقلب حتى نحصل على عجين متماسك لا يلتصق باليد
نقوم بفرد العجين على سطح مرشوش بالطحين
ثم تقطع بواسطة سكين
ثم تفرد وتلف بشكل إسطواني
ترص الحبات فى صينية بها ورق خبز أو ورق زبدة
تخبز حبات البسكويت فى فرن مسخن مسبقاً 200 درجة لمدة 12 دقيقة
تخرج حبات البسكويت وتترك لتبرد قليلاً لحين تحضير تغطية الشوكولاتة
فى وعاء نقوم بوضع الكريمة
ترفع الكريمة على النار وتترك حتى تسخن
ترفع الكريمة من على النار
ثم تضاف على الشوكولاتة بعد أن تكسر
تترك الشوكولاتة دقائق حتى تذوب
ثم نقوم بتقليبها جيداً حتى نحصل على صوص شوكولاتة ناعم ولامع
نحضر حبات البسكويت
نقوم بتغميس وجهها فى خليط الشوكولاتة
يوضع على الوجه القليل من الشوكولاتة البيضاء إختياري للتزيين
ثم تترك حبات البسكويت لتجف