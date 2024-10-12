طريقة عمل بسكويت الزبدة المغطي بالشوكولاتة

طريقة عمل بسكويت الزبدة الغني والمغطي بكريمة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

أولاً للبسكويت

500 جرام من الزبدة الخاصة بالحلويات

كيلو جرام من الطحين الأبيض الفاخر الخاص بالبسكويت

5 جرام من الملح

400 جرام من السكر البودرة

4 حبة من البيض الطازج

10 جرام من الفانيليا

ثانياً لتغطية الشوكولاتة

400 جرام من الشوكولاتة بالحليب

300 ملل من الكريمة

طريقة العمل

نقوم أولاً بعمل البسكويت

فى وعاء عميق بلاستيك نقوم بخفق السكر مع الزبدة حتى يصبح المزيج ناعماً كالكريمة

يضاف له البيض الواحدة تلو الأخرى ويخفق

نضيف الفانيليا للمزيج وتخفق جيداً

نضيف الملح للطحين ويقلب

ثم يضاف الطحين لخليط الزبدة ويقلب حتى نحصل على عجين متماسك لا يلتصق باليد

نقوم بفرد العجين على سطح مرشوش بالطحين

ثم تقطع بواسطة سكين

ثم تفرد وتلف بشكل إسطواني

ترص الحبات فى صينية بها ورق خبز أو ورق زبدة

تخبز حبات البسكويت فى فرن مسخن مسبقاً 200 درجة لمدة 12 دقيقة

تخرج حبات البسكويت وتترك لتبرد قليلاً لحين تحضير تغطية الشوكولاتة

فى وعاء نقوم بوضع الكريمة

ترفع الكريمة على النار وتترك حتى تسخن

ترفع الكريمة من على النار

ثم تضاف على الشوكولاتة بعد أن تكسر

تترك الشوكولاتة دقائق حتى تذوب

ثم نقوم بتقليبها جيداً حتى نحصل على صوص شوكولاتة ناعم ولامع

نحضر حبات البسكويت

نقوم بتغميس وجهها فى خليط الشوكولاتة

يوضع على الوجه القليل من الشوكولاتة البيضاء إختياري للتزيين

ثم تترك حبات البسكويت لتجف