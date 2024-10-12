طريقة عمل الكريم بروليه الأوروبي

الكريم بروليه من الحلويات الأوروبيه الكريمية اللذيذة

المقادير اللازمة

3 1/2 كوب كريمة ثقيله

8 صفار بيض كبير

1 كوب سكر مقسم

1 ملعقة كبيرة فانيليا

1 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

1 رشة ملح

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت

ضعي صحن خبز مقاس 9 × 13 بوصة مملوءًا حتى المنتصف بالماء على الرف السفلي للفرن لتوليد البخار

اضبطي رف الفرن الثاني على الوضع الأوسط

ادهني صينية سيراميك بالزبدة واتركيها جانباً

في وعاء كبير اخفقي صفار البيض مع نصف كوب سكر وفانيليا وجوزة الطيب وملح

اسكبي الكريمة في قدر الصلصة وضعيها على نار متوسطة حتى تنضج ثم أطفئ النار

اخفقي خليط البيض بحرارة اسكبي الكريمة الساخنة ببطء في البيض

اخفقي بسرعة واسكبي ببطء لضمان عدم تقليب البيض

ثم يسكب المزيج النهائي في القالب المعد

اخبزيه لمدة 30 دقيقة على الرف الأوسط

يجب أن تكون الحواف صلبة ويجب أن يهتز المركز قليلاً

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد حتى يسهل التعامل معها

ثم قومي بتغطية الأسطح بغطاء بلاستيكي واتركيها تبرد لمدة 4 ساعات على الأقل

قبل التقديم رشي ما تبقى من نصف كوب من السكر على سطح الكاسترد

ضعي الفرن على الشواء وضعي الرف في الموضع العلوي

اشوي السكر لمدة 1-2 دقيقة حتى يصبح لونه داكنًا ومكرملًا

ثم يخرج ويقدم