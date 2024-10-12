الرياضة الألعاب السعودية| فوز مضر والنور والخليج في منافسات شباب اليد

البلاد- الرياض استُكملت اليوم السبت منافسات كرة اليد (فئة الشباب) بأربع مواجهات أقيمت على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض، التي تستمر حتى الخميس المقبل، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة 2024. في المواجهة الأولى، فاز فريق مضر على نظيره الصفا بنتيجة 28-20، ضمن مباريات الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة “الأولى” برصيد 4 نقاط. وفي ذات المجموعة، تعادل الأهلي والحزم بنتيجة 21-21. وفي ثالث مباريات اليوم، فاز فريق النور على نظيره الخويلدية بنتيجة 36-27، ليتصدر المجموعة “الثانية” بنقطتين. واختتمت مباريات اليوم بفوز الخليج على الفتح بنتيجة 32-20 ضمن مباريات المجموعة “الثالثة”. وتستكمل غدًا الأحد منافسات كرة اليد (فئة الرجال) على نفس الصالة بأربع مواجهات، حيث يلتقي فريق الزلفي نظيره الفتح عند الساعة 10 صباحًا، ضمن مباريات المجموعة “الأولى”. وفي نفس المجموعة، يواجه فريق الهدى نظيره الأهلي عند الساعة 12 ظهرًا. وفي ثالث المباريات، يلتقي الصفا والنور ضمن مباريات المجموعة “الثانية” عند الساعة 2 ظهرًا. وتختتم مباريات اليوم الرابع من المنافسات بمواجهة فريق الخليج مع نظيره مضر ضمن مباريات المجموعة “الثالثة” عند الساعة 4 عصرًا.