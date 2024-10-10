الرياضة الألعاب السعودية| الرامي فهد الحربي يحافظ على ذهبية الأطباق

البلاد- الرياض

حقق الرامي فهد الحربي الميدالية الذهبية للعام الثاني على التوالي، في منافسات رماية أطباق شوزن الأبراج (سكيت) للرجال، التي أقيمت بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض في ختام منافسات الرماية بدورة الألعاب السعودية الثالثة. وتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، حيث حل ثانيًا الرامي محمد الخمشي ونال الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للرامي سعيد المطيري بحلوله بالمركز الثالث.