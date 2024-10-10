شركة ربيز العقارية تعلن عن17 فرصة عقارية مميزة في “مزاد العز”

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت شركة ربيز العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ، عن إقامة مزاد “العز” العلني الحضوري وذلك يوم 16 أكتوبر 2024 حضوريًا الساعة 04:00 مساءً في قاعة قمرين بمكة المكرمة

ويعرض المزاد 17 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم مدن المملكة ، ويضم المزاد ، عمارة تجارية بحي الرصيفة / و 8 عمائر سكنية في كل من حي الشرائع5 والشرائع 12، وبطحاء قريش النموذجي، والتخصصي والمعابدة (الششة)، والمخطط العام لحي الغسالة / ومبنى تجاري سكني في العزيزية الشمالية / وأرض سكنية في العوالي / فيلتان سكنيتان النوارية وحي الشامية الجديد (ولي العهد) / وشقة سكنية بحي الأمير محمد بطحاء قريش النموذجى المعدل الشوقية / بيتان شعبيان في المعابدة الششة الشمالية وشرائع المجاهدين / وأرض زراعية في وادي ضيم جنوب خط الخواجات