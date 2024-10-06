هواية جمع السبح.. مزيج من التراث والفن

البلاد- جدة

تُعد صناعة السبح في دول الخليج من الفنون التراثية التي تتمتع بشعبية كبيرة، خاصة في المملكة العربية السعودية. تحولت هواية جمع السبح من مجرد موروث تقليدي إلى جزء لا يتجزأ من ثقافة عشاقها، حيث يستخدم البعض السبحة للزينة والتسلية، بينما يستخدمها آخرون في الأذكار. ومع تنوع الخامات المستخدمة في صناعتها، بين الطبيعي والتصنيعي، تظل السبحة حاضرة في قلوب المهتمين.

“هاوي” تجمع الهواة تحت مظلة رسمية

في إطار دعم هواية جمع السبح، أسس نايف السعيدان نادي “هواة السبحة” في عام 2023 تحت مظلة البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، يوضح السعيدان أن إنشاء النادي جاء بعد اطلاعه على بوابة “هاوي” وطريقتها في تنظيم الهواة، حيث يقول: “بوابة “هاوي” قدمت لنا الدعم اللازم من خلال احتواء الهواة وتنظيمهم تحت منصة حكومية، مما كان عاملًا رئيسيًا في نجاح النادي”.

نمو سريع لأعضاء نادي “هواة السبحة”

بدأ نادي “هواة السبحة” بعدد قليل من الأعضاء، لكن بفضل الدعم والتسهيلات التي قدمتها بوابة “هاوي”، ارتفع عدد الأعضاء إلى أكثر من 107 عضوًا من مختلف مناطق المملكة. ويضيف السعيدان: “النادي أسهم في جمع المهتمين وتبادل الخبرات بينهم، مما عزز التعارف والتفاعل عبر منصات التواصل الافتراضي”.

ومن بين المقتنيات النادرة التي يملكها أعضاء النادي، السبح المصنوعة من عاج ناب الفيل المجدول بالفضة المكتوب عليها أسماء الله الحسنى، وسبحة عاج ناب الفقمة التي صممها وابتكرها أعضاء النادي، وسبحة من خامة طائر وحيد القرن، بالإضافة إلى سبحة ناب حوت العنبر، التي تعد من أندر وأغلى أنواع العاج.

تطلعات مستقبلية ومشاركات في الفعاليات

يطمح نادي “هواة السبحة” إلى توسيع نطاق مشاركاته من خلال المشاركة في المهرجانات والفعاليات التي تقام في مختلف مدن المملكة، يسعى النادي إلى عرض ما يملكه من سبحات نادرة وخامات فريدة، وذلك بهدف تعزيز قيمة هذه الهواية التراثية وزيادة وعي المجتمع بها.

عمق تاريخي وحضاري للسبحة

ورغم ارتباط السبحة بشكل رئيسي بالثقافة الإسلامية والعربية، إلا أن تاريخها يمتد إلى حضارات شرقية وغربية. فقد ارتبطت السبحة بعدة حضارات مثل الفينيقية والرومانية، ويُعتقد أنها كانت معروفة في الأديان والحضارات القديمة قبل ظهور الإسلام. ومع تطور الزمن، أخذت السبحة أشكالها الحالية، وخاصة بعد ظهور الإسلام واستخدامها في التسبيح والعد والإحصاء.

اليوم، تصنع السبح من مجموعة متنوعة من الخامات الطبيعية والمصنعة. تتنوع الخامات بين الأحجار الكريمة مثل الماس والياقوت، والأحجار العضوية مثل الكهرمان واليسر الأسود، بالإضافة إلى المعادن الثمينة كالذهب والفضة، والخامات الحيوانية مثل العاج والعظم، والخشب بأنواعه مثل الصندل والأبنوس. تختلف أسعار السبح حسب المواد المستخدمة في تصنيعها ونوعيتها.