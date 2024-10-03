الإقتصاد

“هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 295 ألف طن قمح

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       3 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الرابعة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (295) ألف طن للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2024م وحتى يناير 2025م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (5) بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، وباخرتين لميناء ينبع التجاري وباخرة لميناء جازان.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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