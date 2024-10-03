“هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 295 ألف طن قمح

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الرابعة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (295) ألف طن للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2024م وحتى يناير 2025م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على عدد (5) بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، وباخرتين لميناء ينبع التجاري وباخرة لميناء جازان.