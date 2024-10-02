تقدم محاور رؤية المملكة 2030

البلاد – الرياض

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وبحسب “واس” تناول الاجتماع العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر الماضي، الذي تضمّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي؛ من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بالمجلس، بشأن تقرير برامج تحقيق الرؤية السعودية (2030) للربع الثاني، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الإستراتيجية، وتقييمًا لمبادراتها ونظرة شاملة على أدائها، والتطلعات المستقبلية، لافتًا إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة( مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح).