التعاون يتعثر أمام القوة الجوية العراقي في أبطال آسيا 2

الرياضةالتعاون يتعثر أمام القوة الجوية العراقي في أبطال آسيا 2 صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1446 هـ 2 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة خسر فريق التعاون أمام نظيره القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2. جاء الهدف الأول للضيوف في الدقيقة45+1، عن طريق أحمد إيساياه، وفي الدقيقة 48 سجل اللاعب سعد عبد الأمير الهدف الثاني لفريق القوة الجوية . وتمكن اللاعب جواو بيدرو من تسجيل هدف تقليص الفارق للتعاون في الدقيقة 62، مستغلا تمريرة من فلافيو دا سيلفا. بتلك النتيجة، تصدر فريق القوة الجوية المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط في المركز الثاني. وكان فريق التعاون قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بالفوز على الخالدية البحريني بنتيجة 3-2.