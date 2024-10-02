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التعاون يتعثر أمام القوة الجوية العراقي في أبطال آسيا 2
الرياضة

التعاون يتعثر أمام القوة الجوية العراقي في أبطال آسيا 2

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       2 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خسر فريق التعاون أمام نظيره القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

جاء الهدف الأول للضيوف في الدقيقة45+1، عن طريق أحمد إيساياه، وفي الدقيقة 48 سجل اللاعب سعد عبد الأمير الهدف الثاني لفريق القوة الجوية .

وتمكن اللاعب جواو بيدرو من تسجيل هدف تقليص الفارق للتعاون في الدقيقة 62، مستغلا تمريرة من فلافيو دا سيلفا.

بتلك النتيجة، تصدر فريق القوة الجوية المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وكان فريق التعاون قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بالفوز على الخالدية البحريني بنتيجة 3-2.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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