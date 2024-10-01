“موسم الرياض” يطرح تذاكر الأمسية الكوميدية مع النجم الشهير مارتن لورانس

الرياض : البلاد

أعلن “موسم الرياض” اليوم عن طرح تذاكر فعالية جديدة ضمن فعاليات الموسم، حيث سيكون عشاق الكوميديا على موعد مع الممثل الكوميدي الشهير مارتن لورانس، الذي سيقدم عرضًا ترفيهيًا على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، في الـ 18 من أكتوبر المقبل.

وتتوفر التذاكر عبر منصة webook، المخصصة لبيع تذاكر فعاليات موسم الرياض، حيث يمكن للجمهور حجز مقاعدهم مبكرًا لضمان حضور هذا الحدث المرتقب. ومن المتوقع أن يشهد العرض إقبالًا كبيرًا نظرًا لشعبية مارتن لورانس والاهتمام الكبير الذي تحظى به جميع فعاليات موسم الرياض.

ويعد مارتن لورانس نجم سلسلة أفلام “باد بويز” المعروف بأدائه المميز وأدواره البارزة في الأفلام والمسلسلات الكوميدية، واحدًا من الأسماء اللامعة في عالم الكوميديا، واشتهر بأسلوبه الساخر والمتميز الذي يمزج بين الكوميديا المواضيع الاجتماعية، مما يجعل عرضه من أبرز الفعاليات التي يترقبها جمهور موسم الرياض.

ويُعتبر هذا العرض الكوميدي إضافة مميزة إلى جدول الفعاليات الترفيهية لموسم الرياض، الذي يهدف إلى تقديم تجارب متنوعة ترضي أذواق الجمهور من مختلف الفئات. ومع استقطاب عروض عالمية مثل عرض مارتن لورانس، يؤكد موسم الرياض دوره الرئيسي في تعزيز التنوع الترفيهي في المملكة، ويوفر فرصًا فريدة للجمهور للاستمتاع بتجارب لا تُنسى في أجواء ممتعة.