الرياضة بيولي: نفتقد بروزوفيتش أمام الريان

الرياض- غدير الطيار

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر والريان القطري، المقررة غدًا على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية من دوري أبطال النخبة الآسيوية، عن غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن المواجهة؛ بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل. وقال بيولي، خلال المؤتمر: إن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، لن يستطيع المشاركة في مواجهة الريان، لعدم الجاهزية، وسيتم تقييم إصابته للمشاركة من عدمه يوم السبت المقبل أمام العروبة في دوري روشن السعودي. ويستضيف النصر نظيره الريان القطري، على ملعب الأول بارك، في التاسعة مساءً، ضمن الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يطمح الأصفر لتحقيق الانتصار الأول في البطولة، تحت قيادة المدرب الإيطالي.