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شاهد| الفيحاء يتخطى الرياض بثنائية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الفيحاء يتخطى الرياض بثنائية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      29 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الفيحاء في تحقيق انتصاره الأول في دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك بثنائية نظيفة على حساب ضيفه الرياض، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.

سجل ثنائية الفيحاء كل من فاشون ساكالا ورينزو لوبيز في الدقيقتين 20 و 35 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حافظ الفيحاء على تقدمه، ولم يتمكن الرياض من التعويض، لتنتهي المباراة بفوز “البرتقالي” وحصوله على أول ثلاث نقاط في روشن.

ورفع الفوز رصيد الفيحاء إلى النقطة 4 ليقفز إلى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 7 نقاط في المركز التاسع بترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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