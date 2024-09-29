شاهد| الفيحاء يتخطى الرياض بثنائية في ” روشن”

البلاد- جدة
نجح فريق الفيحاء في تحقيق انتصاره الأول في دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك بثنائية نظيفة على حساب ضيفه الرياض، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من البطولة.
سجل ثنائية الفيحاء كل من فاشون ساكالا ورينزو لوبيز في الدقيقتين 20 و 35 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني حافظ الفيحاء على تقدمه، ولم يتمكن الرياض من التعويض، لتنتهي المباراة بفوز “البرتقالي” وحصوله على أول ثلاث نقاط في روشن.
ورفع الفوز رصيد الفيحاء إلى النقطة 4 ليقفز إلى المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 7 نقاط في المركز التاسع بترتيب دوري روشن.
نهاية المباراة بفوز الفيحاء بهدفين نظيفين (2-0)
شاهد أهداف اللقاء 📺 #الفيحاء_الرياض #دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/QOvuGcOk2G
— SSC (@ssc_sports) September 29, 2024