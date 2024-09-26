الرياضة الخليج يفتتح مبارياته في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمواجهة كاليفورنيا إيغلز الأمريكي

الدمام-البلاد يفتتح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج مبارياته في بطولة العالم للأندية لكرة اليد (2024)م، بمواجهة نظيره كاليفورنيا إيغلز الأمريكي، عند الساعة الـ (3:00) من مساء غدٍ الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من (27) سبتمبر الجاري إلى (3) أكتوبر المقبل. ويشارك في البطولة (9) أندية، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى: الزمالك المصري – فيزبريم المجري – توباتي البرازيلي، وفي المجموعة الثانية: الأهلي المصري – برشلونة الإسباني – جامعة سيدني الأسترالي، ويأتي الخليج ممثل الوطن وبطل آسيا في المجموعة الثالثة رفقة ماغديبورغ الألماني – كاليفورنيا إيغلز الأمريكي. ويسعى الخليج لتحقيق انطلاقة قوية في مواجهة منافسه الأمريكي، قبل الصدام القوي في الجولة الثانية أمام ماغديبورغ الألماني حامل لقب البطولة. وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي، ثم يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إضافة إلى الفريق الأفضل من أصحاب المركز الثاني.