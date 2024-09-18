طريقة عمل فاهيتا النقانق بالفلفل الألوان

النقانق من مصنعات اللحوم التي نالت شهرة واسعة جداً حول العالم ولها عدة طرق نقدم لكِ منها أسهل وأسرع طريقة

المقادير اللازمة

كيلو نقانق

فلفل أحمر حلو مقطع شرائح طولية

فلفل أصفر حلو مقطع شرائح طولية

فلفل أخضر حلو مقطع شرائح طولية

بصل أبيض مقطع شرائح طولية

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل

زيت

طريقة العمل

في مقلاة يقلب النقانق حتي تتحمر

يضاف له البصل والفلفل الألوان والثوم والكمون والكزبرة والسكر والملح والفلفل

يقلب ويغطي حتي تتبخر سوائل الخضروات

يرفع من النار ويقدم ساخن