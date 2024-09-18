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طريقة عمل فاهيتا النقانق بالفلفل الألوان

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      18 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

النقانق من مصنعات اللحوم التي نالت شهرة واسعة جداً حول العالم ولها عدة طرق نقدم لكِ منها أسهل وأسرع طريقة

المقادير اللازمة

كيلو نقانق
فلفل أحمر حلو مقطع شرائح طولية
فلفل أصفر حلو مقطع شرائح طولية
فلفل أخضر حلو مقطع شرائح طولية
بصل أبيض مقطع شرائح طولية
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة سكر
ملح وفلفل
زيت

طريقة العمل

في مقلاة يقلب النقانق حتي تتحمر
يضاف له البصل والفلفل الألوان والثوم والكمون والكزبرة والسكر والملح والفلفل
يقلب ويغطي حتي تتبخر سوائل الخضروات
يرفع من النار ويقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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