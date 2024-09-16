بمشاركة سعودية وعربية.. اختتام دورة العاب البدو العالمية 5 في كازاخستان

نزار العلي- آستانا
اختتمت في العاصمة الكازاخستانية آستانا دورة ألعاب البدو العالمية الخامسة، التي استمرت لمدة 7 أيام في القرية العالمية إثنو، من خلال 21 مسابقة ولعبة رياضية مصحوبة ببرامج ثقافية يومية ومؤتمرات ومعارض وفقرات وألوان ثقافية وترفيهية؛ كجزء من برنامج الدورة.
شارك في الدورة ما يقرب من 2800 متسابق، من 89 دولة في ألعاب البدو العالمية الخامسة.
وقد شاركت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول العربية في البطولة، من خلال الألعاب المصاحبة؛ كرمي السهام من الخيل بمسافة محددة، ورمي السهام من القوس وسباق الخيل وغيرها من الألعاب الشعبية بأكثر من 100 حدث ثقافي في القرية العالمية إثنو، التي أقيمت بالقرب من ميدان سباق الخيل “قزانات”.
كما استضافت مناطق مختلفة من كازاخستان حفلات فنية ومعارض حرفية ومعارض تراثية ومسابقات منوعة تعكس ثقافات وحضارات البدو في آسيا الوسطى.
حصدت كازاخستان المركز الأول في ترتيب الميداليات بـ 112 ميدالية، بما في ذلك 43 ذهبية و32 فضية و37 برونزية كما احتلت قيرغيزستان المركز الثاني، وفازت بما مجموعه 65 ميدالية: 19 ميدالية ذهبية و21 فضية و25 ميدالية برونزية وفي المركز الثالث أوزبكستان في ترتيب الميداليات بـ 49 ميدالية: 12 ذهبية و12 فضية و25 برونزية بالإضافة الى الجوائز و الميداليات التي حصدت من قبل اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم.
أقيم الحفل الختامي في القرية العالمية إثنو، بمشاركة اللاعبين ورؤساء الوفود العالمية بعد نجاح باهر قدمته جمهورية كازاخستان بنموذج فني ورياضي وحضاري بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال التنظيم والاستقبال والبرامج الثقافية المصاحبة لدورة العاب البدو العالمية الخامسة.