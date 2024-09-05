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باحث سعودي يحقق إنجازا دوليا

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       5 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرج : البلاد

 حقق المحاضر السعودي فيصل بن سليمان الهديان “المبتعث في أمراض الفم” إنجازًا علميًا بارزًا بفوزه بالمركز الأول في جائزة Senior Colgate Prize، وذلك خلال الاجتماع السنوي الحادي والسبعين للجمعية البريطانية لأبحاث الفم والأسنان 2024، والمقام مؤخرًا في مدينة نيوكاسل، والذي شهد تنافس الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

 ويشغل الهديان منصب محاضر في كلية طب الأسنان بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، وقد تمكَّن من التفوق ببحثه المتميز “في مجال أمراض الفم” الذي لاقى إشادة واسعة من لجنة التحكيم.

 ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الباحثين السعوديين على الصعيد الدولي، ويثبت قدرتهم على تحقيق أرقى المعايير العلمية في مختلف التخصصات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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