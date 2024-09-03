فريق هوندا السعودية يتألق في الجولة الثانية من بطولة صعود الهضبة

الدمام-البلاد
حقق فريق هوندا السعودية لرياضة المحركات (HSMS) المركز الثاني في فئة “G5a” خلال الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا “صعود الهضبة” التي أُقيمت في مدينة الطائف (عقبة المحمدية) بقيادة الكابتن بندر السلمي على متن سيارة هوندا سيفيك تايب آر، حيث سجل زمنًا مميزا على المسار مقداره (2:09.211 ) دقيقة.
كما حصل الفريق على المركز الثالث في كأس السيدات بقيادة الكابتن إيناس حمزة على متن سيارة هوندا سيفيك سبورت، وبفارق اجزاء من الثانية عن المركز الأول ومسجلة زمنًا قدره ( 2:24.041 ) دقيقة.
من ناحية أخرى، عبرت الكابتن إيناس حمزة عن سعادتها بفوزها بالمركز الثالث في كأس السيدات، مؤكدة على أهمية الدعم الذي تلقته من الفريق والشركة والشريك الاستراتيجي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م