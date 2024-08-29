سفيان بن دبكة يمدد عقده مع الفتح موسمين إضافيين

أتمت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط الجزائري سفيان بن دبكة لمدة سنتين، في خطوة تعكس ثقة النادي بإمكانات اللاعب وإسهاماته المميزة مع الفريق بحضور رئيس النادي المهندس منصور العفالق، وعدد من الإداريين والمسؤولين.
ويعد بن دبكة من الركائز الأساسية في صفوف الفتح منذ انضمامه إلى النادي، حيث قدم أداءً ثابتًا، وأسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الانتصارات. ويأتي هذا التعاقد ضمن خطط النادي للحفاظ على استقرار الفريق وتعزيز قدراته في المواسم القادمة.
من جانبه، عبّر بن دبكة عن سعادته بتجديد ثقة النادي به، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات النادي وإسعاد جماهير النموذجي.
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