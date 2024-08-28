الرياضة “بوليفارد الرياض” يحتضن نزالات نصف نهائي “دوري المقاتلين المحترفين” سبتمبر المقبل

– مواجهات مرتقبة وحماس لا يتوقف مع اقتراب موعد الحسم في دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 20 سبتمبر – عبدالله القحطاني يواجه عبدالرحمن الحياصات في نصف نهائي وزن الريشة – جراح السيلاوي يلتقي عمر الدفراوي في الحدث الرئيس المشترك لنصف نهائي وزن المتوسط – بث جميع النزالات النسخة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على في وقت الذروة على قنوات MBC Action وSSC وSHAHID الرياض – هاني البشر أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين “وهي المنظمة التي تقيم الدوري الرياضي الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في العالم”، عن مواجهات نصف النهائي المقرر تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم ٢٠ سبتمبر، في بوليفارد سيتي، الرياض، بالمملكة العربية السعودية. سيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز مكانهم في الأدوار المتقدمة من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعى الجميع لتحقيق انتصاراتهم القادمة في دور نصف النهائي الذي سيؤهلهم إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة والختامية وفي الحدث الرئيسي، سيواجه السعودي عبد الله القحطاني (9-1) الأردني عبد الرحمن الحياصات (4-0) في نصف نهائي وزن الريشة، كما سيشهد الحدث الرئيس المشترك نزال الأردني جراح السيلاوي (20-6) أمام المصري عمر الدفراوي (11-6) في مباراة نصف نهائي الوزن المتوسط، وسيتم بث المنافسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مباشرة على ام بي سي اكشن وشاهد وقنوات أس أس سي ، ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائي أيضاً مواجهة الجزائري سهيل الطاهري (7-4-1) مع الإيراني محسن محمد الصيفي (5-1) في فئة الوزن الخفيف، بينما يلتقي العراقي علي طالب (10-1) مع الأردني جلال الدعجة (11-8). في قسم وزن الديك. قال جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:“ نحن متحمسون جدًا للأدوار نصف نهائية من منافسات دوري المقاتلين المحترفين في منطقة لشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتنافس المقاتلون في فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، ووزن المتوسط على مكان لهم في النهائيات ويتطلعون إلى أن يصبحوا أول أبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نبني النجوم هنا، ولا يمكننا الانتظار لنرى من سيصل إلى النهاية