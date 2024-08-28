تركي آل الشيخ يكشف فعاليات 14 منطقة ترفيهية في “موسم الرياض 2024”

الرياض : البلاد

كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تفاصيل “موسم الرياض 2024” الذي ستنطلق فعالياته في الـ 12 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في منطقة “فيا رياض” إحدى مناطق الموسم، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأعلن آل الشيخ عن 14 منطقة ترفيهية سيشهدها الموسم هذا العام، حيث سيقام الموسم على مساحة أكثر من 7.2 مليون متر مربع، تم فيها إبرام 4200 عقد مع 2100 شركة، 95 في المئة منها محلية، إلى جانب إقامة 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة، منوهاً معاليه في المؤتمر الصحفي بالشريك الاستراتيجي للموسم شركة صلة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والشريك الإبداعي لموسم الرياض والهيئة العامة للترفيه (BIG TIME)، و والشريك الاعلامي شركة الوسائل السعودية (SMC).

وحول التوسع في أغلب مناطق الموسم، أوضح معالي المستشار تركي آل الشيخ أن منطقة “المملكة أرينا” ستشهد توسعة بنسبة أكثر من 40 في المئة حيث ستحتضن أكثر من 27 ألف متفرج على موعد مع 4 بطولات عالمية، منها حفل الافتتاح الذي سيشهد تحديد بطل العالم لوزن الخفيف الثقيل في الملاكمة، عندما يتواجه الروسيين أرتور بيتربيف وديميتري بيفول في نزال “IV CROWN SHOWDOWN” الحاسم، مع فقرة غنائية لأحد النجوم العالميين، ستكون مفاجئة الحدث، وبطولة كأس السوبر الأفريقي 2024، والنزال الثأري الذي ينتظره العالم بين بطلي الملاكمة تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك.

وفي “THE VENEU” إحدى المناطق الجديدة التي تنضم إلى موسم الرياض، بيّن معاليه أن المنطقة التي بنيت في 50 يوماً تستوعب ثمانية آلاف شخص على مساحة نحو عشرة آلاف متر مربع ستستضيف 7 فعاليات ستبدأ ببطولة التنس التي يترقبها العالم “سيكس كينج سلام” وستجمع أشهر وأهم ست لاعبين في كرة المضرب في الترتيب العالمي، إضافة إلى حدث الموضة الكبير “1000 موسم وموسم” الذي يقام بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب، و”الليلة اللاتينية”، إضافة إلى حفل توزيع جوائز “JOY AWARDS” في نسخته الخامسة الذي سيتوج أبرز صناع الترفيه في العالم العربي بحضور عدد من نجوم العالم مطلع العام المقبل، وفي فعالية تشهدها المملكة لأول مرة سيكون التحدي كبيراً في “POWER SLAP”، ولتكريم أكبر شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجال الإبداعي يستضيف “THE VENEU” حفل توزيع جوائز “Effie Awards”جوائز التسويق الأكثر تأثيراً، والفعالية السابعة التي تعود للمرة الثانية إلى الموسم ولكن بمنافسة أشرس، ستكون بطولة القتال النهائي UFC، كما سيكون عرض المصارعة WWE CROWN JEWEL & RAW الذي سيقام على مدى يومين متتالين واحداً من العروض العالمية التي ينظمها موسم الرياض هذا العام كعادته السنوية، ولكن هذه المرة بقائمة مصارعين أقوى ضمن أقوى موسم ترفيهي شامل ومتنوع في العالم.

وأعلن معالي المستشار عن استمرار التوسع في مناطق ومساحات منطقة “بوليفارد وورلد”، التي تحظى بإقبال كبير من الجمهور، حيث ستزداد مساحة المنطقة، مع زيادة عدد المناطق إلى 5 مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية، وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح عدد المناطق الإجمالي 19 منطقة من عدة بلدان حول العالم، و300 مطعم ومقهى، وأكثر من 1400 محل تجاري، و21 فعالية جديدة.

وعن منطقة “بوليفارد سيتي” المنطقة الأكثر شعبية بين جمهور موسم الرياض، أكد آل الشيخ أن تجاربها وفعالياتها حققت قفزة بنسبة 70 في المئة، مع أكثر من 40 تجربة وفعالية جديدة، و25 مطعماً ومقهى، و 12 مسرحية، وأيضاً 12 حفلة غنائية، موضحاً أن المنطقة ستشهد ليلة ستاند اب كوميدي مع نجم سلسلة أفلام “باد بويز” الشهيرة مارتن لورنس، كما سيكون لعشاق الإنمي تجربة “المحقق كونان” والكارتون “bluey” أرض الأحلام، وللمهتمين بالألعاب الالكترونية “ببجي موبايل” و”فايف نايتس آت فريدي 2″، وعرض موسيقي يقدمه أحد أشهر عباقرة الموسيقى التصويرية في العالم الألماني الشهير “هانززيمر”. كما سيكون الجمهور على موعد مع معرض الديناصور العملاق “أولولو” الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 20 متراً.

وعلى صعيد البطولات الرياضية التي ستضيفها منطقة “بوليفارد سيتي”، أوضح معاليه أن هذا العام سيكون موعد متجدد مع بطولة موسم الرياض بريمر بادل P1k، وبطولة ماستر العالم للسنوكر في نسختها الثانية لعام 2024، وافتتاح لأكاديمية السنوكر مع بطل اللعبة الشهير روني أوسوليفان، وللمرة الأولى في العالم وبالشراكة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو ستقام تجربة تفاعلية لممارسة لعبة البادل باستخدام الابتكار والتقنية.

وعن نشاط المسرحيات، قال آل الشيخ إننا سنواصل في هذا العام ما بدأناه من تميز في المحتوى المسرحي، حيث ستشمل مسرحيات هذا العام نجوماً من الصف الأول الجماهيري، منهم إسعاد يونس، محمد هنيدي، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وأحمد حلمي، وأكرم حسني، وحسن البلام، وهشام ماجد وشيكو، وعمرو يوسف وأحمد العونان، ودينا الشربيني، ومنه شلبي والعديد من النجوم العرب.

وكشف معالي المستشار خلال المؤتمر عن التصاميم الخاصة بمشروع BLVD Business Park الذي سيكون مقراً للعديد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.

وكشف معالي رئيس هيئة الترفيه عن تفتصيل منطقة “بوليفارد رن واي” التي تم توقيع عقد الشراكة لتنفيذها مع “الخطوط السعودية” في وقت سابق، حيث ستقام بجانب منطقة بوليفارد سيتي على مساحة 140 ألف متر مربع، وستحتضن المنطقة ثلاث طائرات عملاقة من طراز بوينغ 777 جرى تحويلها إلى محلات تجارية ومطاعم و13 تجربة تفاعلية للكبار والصغار.

وأكد معالي المستشار أن التحسينات مستمرة في مختلف مناطق الموسم، وهذه المرة في “وندر جاردن” التي أدخلت عليها العديد من التحسينات لتتناسب مع الإقبال الكبير من الجمهور، بطاقة استيعابية تصل إلى 23 ألف شخص على مساحة تقترب من نصف مليون متر مربع، مليئة بأكثر من 60 عرض مسرحي ومتجول و65 لعبة وتجربة، وأكثر من 40 مطعم في تجربة فريدة تناسب جميع الأعمار، وسط ثلاث مناطق متفردة الجمال الحديقة المظلمة وحديقة الفراشات.

أما عن منطقة “فيا رياض” التي احتضنت المؤتمر الصحفي لإنطلاق الموسم، كشف تركي آل الشيخ عن أنه سيتم تكييفها بالكامل بحلول صيف 2025 لتصبح أكثر جاذبية للجمهور طوال العام، أما في الموسم فستشهد بعض التحسينات والتغييرات منها، تطوير قاعات السينما التي تعتبر الأفخم على الإطلاق، وسيتم افتتاح بعض المطاعم والمقاهي مثل مطعم برنجاك، وقهوة باي صوفا، كما ستكون علامة موسم الرياض الشهيرة “أنا عربية” حاضرة هذه المرة في منطقة فيا رياض لتشكل الفخامة والرقي في المنطقة والمعرض تناغماً يبهر جمهور موسم الرياض، وضمن مفاجآت الموسم كذلك، أعلن معالي المستشار عن افتتاح معرض ومتحف كريستيان ديور، مقهى ديور، ومتجر الهدايا، الذي يقدم 500 فستاناً مابين “فينتج” وجديد و14 قسماً مختلفاً لمحبي الموضة، حيث سيحل في منطقة المربع التاريخية وسط الرياض بعد نيويورك وباريس.

ومن مناطق الموسم التي تعود بموقع جديد ودائم في حي الرفيعة، منطقة “ذا جروفز” مع مسرح مطل على بحيرة وتجارب ولاونجات جديدة لأول مرة في الرياض.

وفي منطقة ستحظى بهواة عشاق رمال الصحراء في أجواء شتاء الرياض الجميلة، ستقام منطقة “Dunes of Arabia “، التي ستقدم للجمهور تجارب غامرة في الصحراء، مثل التزلج على الرمال والسيارات الصحراوية، والسير على التلال الرملية، ورمي السهام وركوب الجمال. كما يشهد الموسم فتح المجال لزيارة استديوهات الحصن كواحدة من الوجهات في موسم الرياض.

وبعد النجاح الكبير لمهرجان الكلاب العام الماضي، سيعاد هذا العام أيضاً، مع طاقة استيعابية تصل إلى خمسة آلاف شخص، و350 كلب من جميع أنحاء العالم، يشاركون في خمس بطولات مع أعلى قيمة جوائز في العالم، هي بطولة الـ 9K، وسباق كلاب الرشاقة، وسباق جمال الكلاب، وسباق السلوقي، وسباق كلاب العمل.

وللعام الثالث على التوالي ستكون حديقة الحيوانات بالرياض إحدى المناطق المجانية في الموسم مكاناً لفعالية “رياض زو” التي تجمع بين المتعة والفائدة وسط أجواء موسم الرياض المليئة بالحماس والعروض الحية والترفيهية والتجارب مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 12 ألف زائر.

وأوضح آل الشيخ أن حديقة السويدي إحدى المناطق المجانية الثلاث في الموسم تقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الإعلام، وستضم هذا العام على مدى 45 يوماً 9 ثقافات لدول اليمن والسودان والأردن ومصر وبلاد الشام، والهند وباكستان وبنغلاديش وأندونيسيا، والفلبين. حيث يحيي النجوم العالميين حفلاتهم الغنائية وسط أجواء كرنفالية تناسب العائلة والطفل ومنطقة للتسوق.

ومن المناطق المجانية منطقة سوق الأولين التي تعكس الهوية السعودية بتجربة تسوق وعروض شعبية وحرف يدوية وأزياء تقليدية تناسب جمهور الموسم من داخل المملكة وخارجها، وضمن المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض التي يقدمها في كل عام، سيتم تنظيم أيام خاصة لأبناء الشهداء وجمعيات الأيتام في منطقتي بوليفارد وورلد ووندر جاردن.