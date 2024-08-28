“البيئة” تطرح 27 فرصة استثمارية في مشاريع الدواجن

الرياض : البلاد

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة (27) فرصة استثمارية في مشاريع الدواجن عبر منصة “نما” الإلكترونية، على مساحات تبلغ (90) دونماً لكل قطعة أرض زراعية في منطقة نجران، بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة متاحة لقطاع الأعمال والأفراد والجمعيات التطوعية، عن طريق التقديم على قطع الأراضي الزراعية المطروحة للتأجير من خلال المخططات الزراعية المعتمدة في منطقة نجران، وذلك بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ورفع الطلب عبر رابط المنصة: (naama.sa)، مشيرةً إلى أن التقديم على الفرص يبدأ من تاريخ 29 أغسطس وحتى 28 سبتمبر 2024م.

وأكدت الوزارة أن الفرص الاستثمارية المطروحة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن، وتعد فرصة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن عبر تشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، كما تسهم في دعم المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.