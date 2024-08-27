شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 تصل إلى المدينة المنورة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، تسلّم وكيل إمارة المنطقة الأستاذ عبدالمحسن بن نايف بن حميد، شعلة النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024، وذلك في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، بمقر الجامعة الاسلامية بحضور عدد من الطلاب والرياضيين.
وكانت الشعلة قد تجولت في عدد من المواقع في منطقة المدينة المنورة بدءًا من وادي العقيق ثم الجامعة الاسلامية لتختتم جولتها في متحف وبستان الصافية.
وتهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
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