الرياضة محافظ الأحساء يتسلَّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الرياض – هاني البشر

تسلَّم صاحب السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم “الإثنين” في جامعة الملك فيصل، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، والتي تأتي في إطار الجولة الترويجية لها ، بحضور عددٍ من المسؤولين والرياضيين وأهالي المحافظة، وسط تفاعل طلاب الجامعة. ونوَّه سموُّه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدود من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وهو ما جعلَ المملكةَ وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات العالمية، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وثمَّن سموّه المتابعة المستمرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وجهوده في النهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن إقامة الألعاب السعودية ينعكس إيجابيًا على قطاع الرياضة والرياضيين في وطننا، مشيرًا أن تنظيمها المميز يشكل دليلاً عمليًا على إمكانات المملكة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في كافة المجالات. وتسلم سمو محافظ الأحساء شعلة الدورة من اللاعب محمد السهلاوي الذي شارك في كاس العالم 2018 وكان هداف تصفيات كأس العالم، وحقق الدوري السعودي ثلاث مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، وكذلك دوري الدرجة الأولى، فضلًا عن تحقيقه لأفضل لاعب عربي 2015 وأفضل لاعب في موسم 2014 للدوري السعودي وأفضل لاعب واعد عام 2009 وهداف موسم 2009 وهداف العالم 2015 وجائزة التميز موسم 2009 لأفضل لاعب في الموسم، وذلك في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة وتناوب على حمل الشعلة اللاعبة سارة الصالح لاعبة كرة الريشة التي حققت مركز الاول في دوري المدارس على منطقة الرياض وحققت المركز الثاني في دوري المدارس ببطولة المملكة وحققت المركز الرابع في المنافسات الزوجية في بطولة المملكة للاتحاد السعودي للريشة وحققت المركز خامس في المنافسات الفردية في بطولة المملكة للاتحاد السعودي للريشة. حيث بدأت جولة الشعلة في محافظة الأحساء بزيارة قصر خزام وحمل الشعلة بطلة الفروسية فنون الحميدان الحاصلة على فضية دورة الألعاب السعودية 2022، وذهبية بطولات دولية فئة ٣ نجوم ونجمتين في السعودية 2023، وذهبية في شوطين للسيدات ١ و٢، في نهائي دوري جاهز 2024، ومن ثم حمل الشعلة لاعب المنتخب للبادل فهد السعد مصنف دولي وفائز بالمركز الاول في النسخة الاولى من دورة الالعاب السعودية ولاعب المنتخب الوطني للبادل. وواصلت المسيرة جولتها في أحد أبرز المعالم التعليمية في منطقة الاحساء؛ حيث توجهت المسيرة إلى جامعة الملك فيصل ليحمل الشعلة كل من الرباع على العثمان لاعب نادي الطرف والمنتخب السعودي لرفع الاثقال الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الارجنتين 2018 و الذي حقق ذهبية وفضية رفع الاثقال في بطولة العالم للشباب في لاس فيغاس الاميركية 2019 ومنح وسام المؤسس الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظة الله- 2019 واللاعب ابراهيم البراهيم الذي حقق 3 ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم بتبليسي لرفع الاثقال، وحقق ذهبية دورة الالعاب السعودية الاولى 2022 وذهبية دورة الألعاب السعودية الثانية 2023 والمركز الأول ببطولة العالم بالأمارات 2024. وتهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.