طريقة عمل سندويتش البانيني الإيطالي

بانيني سندويتش إيطالي مصنوع من الخبز الإيطالي يقدم ساخن سواء مشوي أو مخبوز

المقادير اللازمة

نصف كيلو دقيق

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت زيتون

ماء للعجن

كفتة وجبن للحشو أو حشو بحسب الرغبة

طريقة العمل

يقلب الدقيق مع الخميرة والملح والسكر

يضاف لهم الزيت ويفرك

ثم الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد

تغطى العجينة وتترك لتخمر

ثم تقسم كرات صغيرة وتشكل على هيئة أرغفة متوسطة الحجم

توضع فى صينية بها دقيق

ثم تدهن زيت وتترك لتختمر مرة أخرى

تخبز فى فرن مسخن مسبقاً حتى تمام النضج

ثم تخرج وتحشى بالكفتة والجبنة مع الإضافات المفضلة

ثم توضع فى الجريل وتقدم