المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سندويتش البانيني الإيطالي

نيفين عباسaccess_time21 / صفر / 1446 هـ      26 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بانيني سندويتش إيطالي مصنوع من الخبز الإيطالي يقدم ساخن سواء مشوي أو مخبوز

المقادير اللازمة
نصف كيلو دقيق
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت زيتون
ماء للعجن
كفتة وجبن للحشو أو حشو بحسب الرغبة

طريقة العمل
يقلب الدقيق مع الخميرة والملح والسكر
يضاف لهم الزيت ويفرك
ثم الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد
تغطى العجينة وتترك لتخمر
ثم تقسم كرات صغيرة وتشكل على هيئة أرغفة متوسطة الحجم
توضع فى صينية بها دقيق
ثم تدهن زيت وتترك لتختمر مرة أخرى
تخبز فى فرن مسخن مسبقاً حتى تمام النضج
ثم تخرج وتحشى بالكفتة والجبنة مع الإضافات المفضلة
ثم توضع فى الجريل وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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