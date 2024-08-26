طريقة عمل برجر الدجاج بصوص الفلفل الحلو الحار

وصفة دجاج لمحبي الاطباق الحارة

المقادير اللازمة

صدور دجاج فيليه (بدون جلد وعظم)

ملح وفلفل إسود

زعتر أخضر طازج أو مجفف

2 ملعقة كبيرة زبادى

بهارات دجاج

بابريكا

نصف كوب صوص فلفل حلو حار

شطة إختيارى

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زبدة

خبز مع الإضافات المفضلة للتقديم

طريقة العمل

بواسطة مطرقة المطبخ، نقوم بدق صدور الدجاج حتى تصبح رقيقة قليلاً ومتساوية

يقلب الثوم مع الزبادى والبابريكا وبهارات الدجاج

ثم تنقع قطع الدجاج فى الخليط ساعتين على الأقل

تشوى قطع الدجاج فى الزبدة حتى تصبح ذهبية اللون وترفع

نقوم بتحمير الثوم قليلاً دون أن يقشر فى الزبدة

ثم يضاف له صوص الفلفل الحلو الحار والشطة والملح والفلفل والزعتر ويقلب

توضع قطع الدجاج فى الصوص وتقلب حتى تتشرب منه تماماً

ثم تقدم فى الخبز مع الإضافات المفضلة