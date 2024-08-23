الرياضة سعود عبدالحميد ينضم إلى روما الإيطالي بعد موافقة الهلال

البلاد- جدة

اقترب الدولي سعود عبدالحميد لاعب الهلال، من إتمام صفقة انضمامه إلى صفوف فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن أرسلت إدارة الهلال خطاباً رسمياً اليوم الجمعة، إلى نظيرتها في روما، بالموافقة على صفقة التعاقد مع سعود عبدالحميد. ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة، أن يغادر سعود عبدالحميد المملكة متجهاً إلى إيطاليا، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً للتوقيع على عقود انضمامه رسمياً إلى صفوف روما. وتلقى الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عاماً؛ العديد من عروض الاحتراف الأوروبي خلال الأيام الماضية، فقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الفرنسي عن طريق تولوز، وكذلك الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا، قبل أن يدخل روما ضمن المهتمين بالحصول على خدماته. يشار إلى أن سعود عبدالحميد، الذي انتقل إلى صفوف الهلال في شتاء 2022 قادمًا من فريق الاتحاد، دافع عن ألوان أزرق الرياض في 113 مباراة لحساب مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 هدفًا آخر، وقاد الفريق لحصد 5 ألقاب” الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة”.