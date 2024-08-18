الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي يحسم مواجهة تشيلسي بثنائية

محمود العوضي- جدة
استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بالفوز على مضيفه فريق تشيلسي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الأولى من البريمرليج.
سجل للسيتي هالاند في الدقيقة 18، وأضاف كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، وضع مانشستر سيتي النقاط الثلاث الأولى في رصيده، فيما ظل رصيد تشيلسي خاويًا من النقاط.
رحلة هالاند نحو حصد لقب أفضل هدافي الـ"بريمرليغ" تنطلق من ملعب "ستامفورد بريدج" ⚽️🦾
النرويجي يزور شباك تشلسي مبكراً 🥅👀#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي | #تشلسي pic.twitter.com/vzxd7oYDlT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 18, 2024
كوفاسيتش بذكاء ومهارة يضاعف النتيجة للسيتي 😮⚽️#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/2mZisV5DQI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 18, 2024