الرياضة

الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي يحسم مواجهة تشيلسي بثنائية

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1446 هـ      18 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بالفوز على مضيفه فريق تشيلسي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الأولى من البريمرليج.

سجل للسيتي هالاند في الدقيقة 18، وأضاف كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، وضع مانشستر سيتي النقاط الثلاث الأولى في رصيده، فيما ظل رصيد تشيلسي خاويًا من النقاط.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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