“ستيرن فالكون” النمساوية تعرض صقورها السريعة في المزاد الدولي

البلاد – الرياض

تشارك مزرعة (ستيرن فالكون) النمساوية للسنة الثانية على التوالي في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، بعد نجاحها في بيع كامل إنتاجها العام الماضي في المزاد؛ الذي يقام بمقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حتى الـ24 من أغسطس الجاري.

وتعرض المزرعة 16 صقراً من الأنواع؛ التي لاقت رواجاً واسعاً عند هواة الصقارة العام الماضي، حيث أوضح وكيل المزرعة حزام عبود العجمي أن المزرعة النمساوية استعدت للمزاد منذ بداية العام عبر توجيه إنتاجها نحو الأنواع التي يفضلها الصقارون السعوديون والخليجيون، وهي (جير بيور، وجير شاهين، وحر)، مشيراً إلى أنها فئات سريعة، ويرغبها الصقارون المشاركون في سباقات الملواح.

وبيّن أن أسعار الصقور لدى (ستيرن فالكون) تختلف من صقر لآخر ولا يمكن تحديدها أو تثبيتها، مضيفاً أن الصقّارين يفضلون تدريب الفرخ على السباقات باكراً، استعداداً لسباق الملواح، وكأس النادي، ومهرجان الملك عبدالعزيز ، وكأس العلا للصقور ، بالإضافة إلى السباقات التي تقام في عدد من مناطق المملكة.

ونقل العجمي إشادة أصحاب المزرعة في النمسا على ما يقدمه نادي الصقور السعودي من تسهيلات للوصول إلى مقر المزاد، والاهتمام الذي يولونه لصقورهم أثناء نقلها جواً وبراً، مشيداً بأمان المنصة عند بيع الصقور وتوثيق البيع وإنهاء الإجراءات المالية.

ويعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، إذ أصبح منصة دولية موثوقة وآمنة يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، لاستدامة الموروث وتوفير خيارات متعددة للصقارين.