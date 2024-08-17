الرياضة مهرجان ولي العهد للهجن| “بارود” تحتفظ بالتوقيت الأفضل في منافسات “اللقايا”

الرياض – هاني البشر

احتفظت المطية “بارود” لمالكها السعودي، عايد الفايدي، بالتوقيت الأفضل في منافسات اللقايا (بكارـ مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن. وخطفت “بارود” لقب الشوط الخامس خلال الفترة المسائية أمس الجمعة، مسجلةً توقيتًا بلغ 6:07.429 دقيقة وبمسافة (4 كلم)، حيث أقيم اليوم وأمس 66 شوطًا. وكانت المطية “بلشه” لمالكها السعودي، مفلح البلوي قد افتتحت منافسات فئة “اللقايا” ثالث الفئات المعتَمَد مشاركتها في المهرجان، بزمنٍ قدره 6:12.812 دقيقة في اليوم الأول، فيما حققت المطية “حظ” لمالكها السعودي التوقيت الأفضل في اليوم الثاني وبلغ 6:13.169 دقيقة. وشارك في منافسات اللقايا اليوم وأمس عدد 1680 مطية، ضمتها قائمة البداية الرسمية من اللجنة، قطعت فيها المطايا مسافة 264 كلم، بواقع أربعة كلم في الشوط الواحد. ونجح ملاك الهجن السعوديون في الفوز بأكثر من نصف الأشواط التي أقيمت، والبالغ عددها 39 شوطًا من أصل الأشواط البالغ عددها 66 شوطًا. يذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من لدن سمو ولي العهد، واهتمام سمو الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.