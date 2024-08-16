تعرف على مجموعة التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا 2

الرياضةتعرف على مجموعة التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا 2 صحيفة البلادaccess_time11 / صفر / 1446 هـ 16 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أوقعت قرعة دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال آسيا 2″ لكرة القدم نسخة 2024-2025 ممثل الوطن نادي التعاون في المجموعة الثانية لأندية الغرب. وتُجرى في الوقت الجاري قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري الأبطال “2” بمدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا. وضمت مجموعة التعاون كلاً من القوة الجوية العراقي والخالدية البحريني وألتين أسير التركمانستاني. ويشارك التعاون في دوري أبطال آسيا 2 بعد انتزاع المركز الرابع في دوري روشن السعودي بالموسم المنقضي 2023-2024. وفي المقابل ضمت المجموعة الأولى لأندية غرب آسيا كلاً من الوكرة القطري وتراكتور الإيراني وباغان الهندي ورافشان الطاجيكي. أما الثالثة فتضم كلاً من الشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكي والوحدات الأردني وسباهان الإيراني، والرابعة شملت أندية الكويت الكويتي وحسين إربد الأردني وشباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي.