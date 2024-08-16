البلاد- جدة

وصل البرازيلي فيليب مالكوم، لاعب فرق الكرة بنادي الهلال، إلى مدينة أبها صباح اليوم الجمعة قبل ساعات من انطلاق نهائي كأس السوبر السعودي.

ويتنافس الهلال والنصر مساء غدٍ السبت على لقب كأس السوبر السعودي 2024-2025 بملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.

وكان مالكوم قد غاب عن مباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي الثلاثاء الماضي، لعدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية بعد العودة من الإصابة.

وفي الوقت نفسه أشار مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس قبل أيام قليلة ماضية إلى جاهزية مالكوم لخوض مباراة النصر.

الجدير بالذكر أن الهلال قد أقصى الأهلي بركلات الترجيح، في حين أزاح النصر فريق التعاون بثنائية نظيفة، خلال مواجهتي نصف نهائي السوبر.