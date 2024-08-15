تزامنًا مع مهرجان ولي العهد للهجن.. الاتِّحاد العربي يقيم معسكرًا لإعداد هجَّانةٍ جدد

الرياض – هاني البشر

ينطلق في الـ 21 من أغسطس الجاري، معسكر الاتحاد العربي للهجن لإعداد هجَّانة للاتحادات العربية الغير خليجية ولمدة 17 يومًا في محافظة الطائف بمشاركة أكثر من 20 هجانًا صاعدًا، وبتزامن مع إقامة المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة.

وأبلغ الاتحاد العربي للهجن، الاتحادات الأهلية، الأعضاءَ أن الاتحاد سيتكفل بتكاليف السفر، والنقل، والإقامة، والإعاشة، وكافة احتياجات المعسكر لهجَّانَين اثنين فقط من كل اتحاد، بشرط أن لا يقل مستوى الهجَّان العلمي عن الثانوية العامة، وأن يكون لائقًا صحيًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون على دراية عملية بركوب الهجن كممارسةً، وأن يجتاز الاختبار المبدئي لتحديد المستوى من اللجنة المختصة.

وشدد المهندس محمود البلوي، الأمين العام للاتحاد العربي، على أن الاتحاد وبتوجيهات وجهود من سمو الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد، تقرر إقامة هذا المعسكر.

وقال “في ضوء جهود سموه لتطوير عمل الاتحاد والارتقاء به، تقرر إقامة هذا المعسكر لإعداد جيل هجَّانة رائد، يحافظ على هذا الموروث العربي، والرياضة الأصيلة بطرق علمية حديثة، تعدُّ لنا أجيالًا متعاقبة تحمل الراية جيلًا بعد جيل”.

وقدم البلوي شكره لرئيس الاتحاد العربي للهجن؛ على دعمه للأمانة العامة في الاتحاد؛ وذلك “لتنفيذ المستهدفات الكبيرة التي كلفنا بها الأعضاء؛ لخدمة هذه الرياضة في عالمنا العربي الكبير”.

كما قدم البلوي شكره للاتحادات الأعضاء، على تعاونهم وحرصهم على تطوير سباقات الهجن، كما شكر الاتحاد السعودي للهجن؛ لاستضافة المعسكر وتحمله كافَّة التكاليف.