اللجنة الدائمة للقانون الإنساني الدولي تعقد اجتماعها الثامن والثلاثين بالرياض

الرياض – البلاد

عقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني برئاسة الدكتور جلال العويسي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودية وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات العسكرية والمدنية.

ناقش اجتماع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تقرير أعمال اللجنة التنفيذية و اللجان الفرعية وأدائها خلال الربع الثاني من العام 2024 .

وتستهدف اللجنة تحقيق عدة مهام خلال الفترة القادمة من خلال التأكيد على أن ثقافة القانون الدولي الإنساني هي أصيلة في ثقافة المجتمع السعودي سواء من ناحية الثقافة الإسلامية أو الطبيعة الاجتماعية في السلم أو الحرب حيث يأتي ذلك التأكيد في شعار اللجنة.

كما تستهدف اللجنة في المرحلة القادمة التأكيد على مساهمة المملكة العربية السعودية في اثراء ثقافة القانون الدولي الإنساني وكذلك في تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري.

اضافة إلى أن هدف اللجنة هو نشر التجربة السعودية للعالم والتي تميزت بجوانب مختلفة ما بين القانوني والتاريخي والثقافي والتطبيقي والتي تعد اضافة للقانون الدولي الإنساني للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية من أوائل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني.