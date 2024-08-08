البرازيلية كاثلين تعزز صفوف سيدات النصر

البلاد- الرياض

أعلنت إدارة نادي النصر التعاقد مع اللاعبة الدولية البرازيلية كاثلين سوزا، نجمة فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم للسيدات، اليوم الثلاثاء.

وأشار حساب النصر عبر “إكس” أن عقد البرازيلية كاثلين سوزا ممتد حتى موسم 2026.

ويتطلع فريق النصر للسيدات للحفاظ على لقب الدوري السعودي بعد التتويج به في الموسمين الماضيين، من خلال دعم الصفوف والتعاقد مع الصفقات الجديدة.

ودخلت سوزا المعسكر المغلق لفريق النصر للسيدات في إسبانيا، وشاركت في التدريبات الجماعية.