أولمبياد باريس 2024| قفز الحواجز ينهي مشاركته بالفرق ويستعد للفردي

الرياض – هاني البشر

أنهى المنتخب السعودي لقفز الحواجز، مشاركته في مسابقة الفرق المختلطة، التي جرت منافساتها صباح اليوم الخميس على ميدان قصر فرساي، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وحل الأخضر، في المركز التاسع عشر لجدول الترتيب العام للفرق، بزمن 167.65 ثانية بمجموع 28 خطأ، بالإضافة لعدم مشاركة الفارس رمزي الدهامي في الجولة الثالثة.

وكان الفارس عبدالرحمن الراجحي قد أنهى الجولة الأولى بثمانية أخطاء، ثم تبعه زميله الفارس خالد المبطي بـ8 أخطاء و 12 خطأ بسبب تجاوز الزمن، بمجموع 20 خطأ.

ويستكمل الأخضر، مشاركته بالدورة، بتواجده في منافسات فردي المختلط، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

الإصابة حالت دون مشاركة الشربتلي

حالت إصابة حصان الفارس الأولمبي عبدالله الشربتلي مساء أمس الأربعاء دون مشاركة صاحب برونزية أولمبياد لندن ٢٠١٢، والذي كان من المنتظر أن يشارك أساسيًا في منافسات الفرق المختلطة التي أقيمت اليوم.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة على عدة مراحل، تبيّن حاجة الحصان إلى فترة علاجية مطولة وهو ما حرم الشربتلي من المنافسة في أولمبياد باريس.

ابن جلوي يشهد الاستقبال الرسمي القطري

حضر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الاستقبال الرسمي الذي أقامه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة، رؤساء وأمناء اللجان الأولمبية الخليجية، ومسؤولي اللجان الأولمبية في مختلف دول العالم.

وسبق حفل الاستقبال، اجتماع ودي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلي اللجان الأولمبية الخليجية، نوقش فيه المشاركة الرياضية الخليجية في الأولمبياد، وعدد من الجوانب المتعلقة بالنشاط الأولمبي الخليجي.

‎حضر الحفل، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

تولو يدشن مشاركته في رمي الجلة غداً

يدشن لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، الرامي محمد داوود تولو، مشاركة أم الألعاب السعودية، عندما يشارك في منافسات رمي الجلة في اليوم الثاني لمسابقة ألعاب القوى بالدورة الأولمبية، المقامة على ميدان استاد فرنسا (دو فرانس)، عند التاسعة من مساء غداً الجمعة بتوقيت المملكة، الثامنة بتوقيت فرنسا.

ويأتي الرقم الشخصي لتولو، الذي يتواجد في التصفية الثانية للمسابقة، والتي تضم إلى جانبه 14 رامي، من مجموع 31 رامي، في المركز العاشر في جدول الأرقام الشخصية للرماة الـ14 في مجموعته، والسادس في جدول ترتيب الموسم الحالي لذات الرماة.

الاصابة تحرم هبة من المشاركة

كشف الجهاز الطبي لفريق السعودية المشارك، عن تعرض لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى هبة مالم، لإصابة في مشط القدم خلال تدريبها الأخير أمس الأربعاء، وهو ما سيحول دون مشاركتها في التصفيات الأولية لسباق الـ100م فئة السيدات المزمع إقامته غداً الجمعة.