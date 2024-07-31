المحليات

وزارة العدل : 6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر “ناجز”

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1446 هـ      31 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية، عبر منصة “ناجز” بلغ أكثر من 6 ملايين مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024.

 وتشمل خدمات التوثيق الإلكترونية خدمة (الوكالة متعددة الأطراف) التي تتيح للمستفيدين إصدار وكالة تحتوي على 50 موكلاً بوكالة واحدة، وخدمة (نسخ الوكالة) التي تتيح للمستفيد إمكانية نسخ وكالة سابقة لاختصار الوقت والجهد في إضافة الأطراف واختيار البنود، وخدمة (فسخ الوكالة) التي تتيح للمستفيد إمكانية فسخها بشكل لحظي إلكترونياً.

 يُذكر أنه يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة الإلكترونية للأفراد عبر بوابة “ناجز أفراد”، ولقطاع الأعمال إصدار الوكلات عبر بوابة “ناجز أعمال” بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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