آي إف إس تعزز عملياتها في السعودية من خلال افتتاح مقر إقليمي جديد بالرياض

الرياض : البلاد

أعلنت آي إف إس IFS، الشركة العالمية المتخصصة بالبرمجيات المؤسسية السحابية، عن افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض، وذلك في خطوة استراتيجية ترسخ التزام الشركة تجاه تعزيز مكانتها في المنطقة وتسريع التحول الرقمي المتواصل بالمملكة.

وفي تعليقه على الأمر قال فينسنت كارفالهو، الرئيس الإقليمي لدى آي إف إس في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا:

“يعدّ إنشاء مقرنا الإقليمي في الدولة التي تمثل أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترسيخًا لالتزامنا تجاه دعم نمو المنطقة عبر تقديم التقنيات الصناعية المتخصصة لأهم القطاعات هنا.

واضاف نتطلع إلى إقامة أساس متين بالتعاون مع شركائنا وتوسعة أثر أعمالنا بالمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، ودعم الابتكار والتميز. فهذا الإنجاز يجسد التزامنا بأن نكون جزءًا أساسيًا من الرؤية الطموحة والمستقبل الديناميكي بالمملكة.”

يذكر أن إقامة المقر الإقليمي الجديد تؤكد تركيز IFS على تحسين الموارد المحلية ودعم الابتكارات الصناعية المستدامة بالمملكة بفضل أحدث حلولها الرقمية. كما يسهم ذلك في مساعدة أبرز أقطاب القطاعات المحلية في الاستفادة من أحدث التطورات التقنية بينما تواصل IFS الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية في عمليات الأعمال.