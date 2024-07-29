“معلا” و “انهمر” يتوجان بكأس الهدا وشبرا

الطائف- محمد الجليحي

‎أقام نادي سباقات الخيل للفروسية منافسات الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية الطائف في حفلاته الثلاث الـ10 والـ11 والـ12 بمجموع جوائز قاربت المليونين ريال موزّعه على 27 شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة ، حيث شهدت سباقات يوم الخميس منافسات قوية و رائعة، انتصر في أول الأشواط المهر شيخ بأداء رائع ومميز بشعار المالك فهد ضيدان العتيبي وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال نايف العنزي، وظفر بالشوط الثاني الجواد الشهاب الكاسر لإسطبل الخليبص وبتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وفي ثالث الأشواط انتصرت المهره نصرها الله بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، واختتمت آخر الأشواط الفرس عبيه الشهيب للمالك فارس مثال الشهيب وبتدريبات عايش الهذلي وبقيادة الخيال ذرب التمياط.

‎وفي سباقات يوم الجمعة تسعة أشواط رائعة وقوية كان من أبرزها الشوط التاسع على كأس الهدا المخصص لخيل الإنتاج المحلي عمر الثلاث سنوات وعلى مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وقد ظفر بالكأس الجواد معلا للمالك خالد مشرف مطلق بن شنان وبتدريبات عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عادل الفريدي

وفي سباقات يوم السبت ظهرت القوة والمنافسة بالشوط التاسع المخصص لكأس شبرا للإنتاج المحلي عمر الأربع سنوات فأكثر وعلى مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وانتصر بالكأس الجواد انهمر بانطلاقته السريعة بشعار المالك عايض صنات صنيتان الشيباني وبتدريبات عايض الشيباني وبقيادة الخيال فواز وناس

وعن حضور الزوار للإستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على ارضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية ، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة.