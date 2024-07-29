أمل إلياس مرشدة سياحية سعودية تدشن تطبيق للسفر والسياحة مُلهم في العالم الافتراضي

تشارك المرأة السعودية بخطى ثابتة أبناء الوطن في الدفع بعجلة التنمية الوطنية، مستظلة بكامل حقوقها، وبتشريعات مكَّنت من دورها الفاعل في مسيرة البناء والنماء. أمل إلياس مرشدة سياحية واحدة من اللواتي قدمن تجربة مميزة في العالم الافتراضي، حيث دشنت تطبيقاً مُلهماً لمحبي السياحة والسفر. أجرت (البلاد) معها حواراً، نتابع ما ورد فيه.

حوار: نجلاء جان

في البداية عرفينا بنفسك؟ ومتى بدأ اهتمامك بالجانب السياحي، وكيف أصبحت مرشدة سياحية معتمدة؟

اسمي أمل إلياس، مرشدة سياحية معتمدة، ومؤسسة تطبيق ” أمل إلياس للسياحة”، وأعمل في مجال تنظيم الرحلات السياحية، وخبيرة أزياء، بدايتي كانت مع عشق السفر، والتخطيط ليه وتدوين تجاربي بداية من الأوتوجراف، وبعدها المنتديات ثم الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب، إلى أن دشنت تطبيقي الخاص للسفر، وحبيت فكرة الإرشاد السياحي للتعريف بجمال وتاريخ مدينتي جدة، وكيفية قضاء إجازة ممتعة فيها.

ما هو أكثر شيء تحبينه في عملك ويدفعك للاستمرارية دائما؟

عملي يبعث بداخلي السعادة والامتنان والرضا، واستمد هذه المشاعر من ثقة متابعيني وعملائي، وأتمنى أكون دائمًا عن حسن ظنهم، وموفقة في مساعدتهم.

وما هي الصعوبات اللي واجهتك في البداية كمرشدة سياحية؟

المرأة السعودية حاليا أثبتت نفسها وقدرتها في شتى المجالات، ويمكن في مجال الإرشاد السياحي أصبح هناك مرشدات متمكنات، وكان أكثر ما يشغلني هو إثبات نفسي على الساحة المليئة بالزملاء والزميلات الأفاضل.

برأيك ما هي أهم العناصر التي ينبغي توافرها في المرشد السياحي، في ظل انتشار الحسابات الخاصة بالسياحة مؤخرا؟

انتشرت مؤخرا حسابات خاصة بالسياحة، بس من وجهة نظري أكثر شئ يميز المرشد السياحي ويجب أن يتوافر فيه هو أسلوبه المتميز، وشخصيته القوية، وحسن التصرف والمعاملة مع كافة المستويات؛ لأنه يتعامل مع فئات مختلفة ودرجات علمية متباينة، وأذواق أيضًا متنوعة.

أنشأتِ التطبيق الخاص بك الذي يحمل أسم “أمل إلياس للسياحة”؟ حدثينا عنه؟ وما الذي دفعك لهذه الخطوة؟

فكرة التطبيق جاءت من التجربة وليس فقط معلومة منسوخة ومكررة، وهو تطبيق إرشادي مجاني للجميع، يتيح معلومات مصنفة ومرتبة، لأي مكان يرغب الشخص السفر إليه.

وهدفي الأساسي منه إيصال المعلومات بأسلوب بسيط، خاصة في ظل انتشار منصات سياحية كثيرة على السوشيال ميديا ورغم ذلك لا تؤدي بعضها الغرض، وأيضًا لأرشفة المعلومات ولكن بدلا من حسابي في هذا التطبيق.

ما هو الانطباع الذي ترغبين في تركه لدى زوار التطبيق؟

أتمنى زوار التطبيق يلاقوا المعلومات اللي يبحثوا عنها بكل سهولة ويسر، لخوض رحلات سعيدة بكل بساطة، ويصبح التطبيق مرجعية لمحبي السفر في المملكة العربية السعودية.

ما هي أكثر الأسئلة التي يوجهها الزوار إليك؟

أغلب الزوار والمتابعين يسألوني عن رأي الشخصي في أماكن سياحية، أو يطلبون اقتراحات وتوصيات بأماكن للسفر، أو نصائح قبل السفر، وأسئلة عن الميزانية والخطة وأشياء من هذا القبيل.

حدثينا عن أفضل الوجهات السياحية اللي زرتيها سواء محلية في المملكة أو عالمية؟

المملكة العربية السعودية غنية بأماكن ومدن رائعة كل منها لها سحرًا خاص، العلا مثلا وجهة سياحية لاتنسى من الفخامة والتشكيلات الصخرية والتاريخ، وجدة مدينتي المفضلة لعشقي البحر والسباحة، والمدينة ومكة أطهر بقاع الأرض والروحانيات العالية، مدينة الرياض هي العاصمة ونرى فيها جمال التطور والفخامة ومواكبة العالمية، ومدن أخرى مثل أبها والطائف وتبوك نرى فيهم الجو الطبيعي الساحر.

أما على المستوى الوجهات العالمية هناك بلدان كثيرة رائعة، ولكن أكثرهم قربًا إلى قلبي، اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبيروت ومصر وتركيا.