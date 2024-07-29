مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024م

الرياض : البلاد

يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب 2024م خلال الفترة 30 يوليو – 5 أغسطس المقبل، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلةً في هيئة الأدب والنشر والترجمة، ضمن سياق مبادرة معارض الكتاب، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيشارك المجمع في جناحٍ مخصّصٍ؛ لعرض إصداراته التي تأتي امتدادًا لعمله مع جمع من الباحثين والمختصّين بعلوم اللغة العربية من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن التعريف ببرامجه ومبادراته المختلفة الهادفة إلى دعم اللغة العربية في مساراته الأربعة، وهي: (التخطيط والسياسة اللغوية)، و(الحوسبة اللغوية)، و(البرامج التعليمية)، و(البرامج الثقافية).

وتأتي مشاركة المجمع في المعرض تعزيزًا لمكانة اللغة والثقافة العربيتين، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، وإبراز الجهود في مجالات النشر العلمي، والاهتمام بحضور اللغة العربية لدى الجمهور العريض الحريص على المشاركة الفاعلة في معارض الكتب، والعناية باللغة العربية، ونشر المحتوى العربي وإثرائه, انسجامًا مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030).