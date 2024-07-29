جسر الملك فهد يحصل على أربع نجوم في مجال السلامة على الطرق

الدمام : البلاد

حصلت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على شهادة تصنيف في مجال السلامة على الطرق وفق معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP) من فئة (4) نجوم، وهذه إحدى مبادرات إستراتيجية المؤسسة العامة لرفع مستوى سلامة جسر الملك فهد حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضحت المؤسسة أنها تسعى إلى رفع مستوى السلامة المرورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة؛ حيث تكللت هذه الجهود – بفضل الله وتوفيقه – بخفض معدل الحوادث الجسيمة في عام 2023م بنسبة (52٪؜)، وانخفض المعدل كذلك بنسبة (77٪؜) في النصف الأول من عام 2024م بالرغم من ارتفاع معدلات الحركة بنسبة (14٪؜) عن نفس الفترة.

ويُعد جسر الملك فهد ثالث أكثر المنافذ البرية الحدودية ازدحامًا في العالم، وقد دشن في شهر يونيو من هذا العام مشروع تطوير مناطق الإجراءات، ومشروع صالة المسافرين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة تقدر بحوالي (50٪؜) وصولاً إلى (2,500) مركبة في الساعة في الاتجاه الواحد.