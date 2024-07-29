جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تُطلق برنامجها “تواصل الإنساني”

جدة : البلاد

في مبادرة إنسانية اجتماعية تعكس حرص جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي على ترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية لدى كافة أفراد المجتمع وكعادتها في تلمس الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والتواصل مع أفراد المجتمع، أطلقت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي برنامج “تواصل الإنساني” وهو برنامج إنساني تطوعي يهدف لتعزيز الجانب الإنساني لدى المواطن والمقيم وتقوية أواصر أفراد الأسرة من خلال القيام بزيارات دورية من قبل أعضاء الجائزة أو أصدقاء صيتة المتطوعين لفئات عزيزة من المجتمع وعمل اللقاءات والبرامج، وإشاعة البهجة والسرور على قلوبهم وإشعارهم أنهم جزء مهم وغالي ومحط تقدير واحترام من الجميع.

وقد نفذت الجائزة برنامج “تواصل الإنساني” يوم الثلاثاء 30/ 7/ 2024 بحضور الأميرة سارة بنت فيصل بن خالد آل سعود مسؤول الشراكات المجتمعية بالجائزة وبالتعاون مع جمعية كيان للأيتام وذلك برعاية مركز ووش الترفيهي الذي أبدى استعداده لاستضافة أبنائنا الأيتام وتسخير إمكانيات المركز لخدمتهم والترفيه عنهم. كما وُزعت العديد من الهدايا للأطفال والأمهات الحاضنات من قبل الجائزة ومن قبل متجر فواح للعطور.