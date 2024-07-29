المملكة تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم ملف الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034

البلاد- الرياض
سلمت المملكة العربية السعودية، الاتحاد الدولي لكرة القدم، ملف الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في العاصمة الفرنسية باريس: نعيش يومًا تاريخيًا للمملكة العربية السعودية، نحتفل فيه بتسليم كتاب الترشح الرسمي لاستضافة مونديال 2034.
فيما قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم:” تقديم طلبات الاستضافة يمثل علامة فارقة في عمليات تقديم الطلبات لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم لكرة القدم؛ حيث نهدف إلى تنظيم احتفالات رمزية لكرة القدم والإنسانية”.
وبعد الموعد النهائي الرسمي لتقديم الطلبات في 31 يوليو 2024، سيتم نشر دفاتر الترشيحات والوثائق المصاحبة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن ثم يقوم “الفيفا” بتقييم دفاتر الترشيحات بشكل شامل وينشر تقرير التقييم الخاص به في الربع الرابع من عام 2024.