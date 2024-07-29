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المملكة تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم ملف الترشح الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1446 هـ      29 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

سلمت المملكة العربية السعودية، الاتحاد الدولي لكرة القدم، ملف الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في العاصمة الفرنسية باريس: نعيش يومًا تاريخيًا للمملكة العربية السعودية، نحتفل فيه بتسليم كتاب الترشح الرسمي لاستضافة مونديال 2034.

فيما قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم:” تقديم طلبات الاستضافة يمثل علامة فارقة في عمليات تقديم الطلبات لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم لكرة القدم؛ حيث نهدف إلى تنظيم احتفالات رمزية لكرة القدم والإنسانية”.

وبعد الموعد النهائي الرسمي لتقديم الطلبات في 31 يوليو 2024، سيتم نشر دفاتر الترشيحات والوثائق المصاحبة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن ثم يقوم “الفيفا” بتقييم دفاتر الترشيحات بشكل شامل وينشر تقرير التقييم الخاص به في الربع الرابع من عام 2024.

 

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد بارك ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف.

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023م، مروراً بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتباعاً بإطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار (معًا ننمو)، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر ديسمبر من العام الحالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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